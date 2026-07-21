Google bringt Gemini 3.6 Flash und 3.5 Flash-Lite, hadert mit 3.5 Pro

PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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21.07.2026 22:35:00
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Google legt neue Light-Varianten seines LLMs auf. Bei der mächtigeren Pro-Variante spießt es sich weiter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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