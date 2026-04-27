Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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27.04.2026 16:23:00
Google Cloud zieht bei KI-Kosten die Notbremse
Google Cloud führt automatisierte Spend Caps und einen FinOps Explainability Agent ein, um KI-Kosten besser zu kontrollieren und zu analysieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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