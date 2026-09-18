Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
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18.09.2026 17:21:00
Google Gemini: Komplett kaputt
Assistant raus, Gemini rein: Google bringt mit dem "Home Speaker" den ersten Lautsprecher mit vorinstallierter Sprach-KI. Doof nur: Sie funktioniert nicht.
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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18.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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18.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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18.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
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16.09.26
|Künstliche Intelligenz in Schulen: Wie Google, Amazon und Microsoft in Europas Klassenzimmer drängen (Spiegel Online)
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15.09.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
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15.09.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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14.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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14.09.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 560,00
|0,95%
|Alphabet A (ex Google)
|303,60
|0,35%
|Alphabet C (ex Google)
|299,70
|0,07%
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.