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13.05.2026 06:31:29
GoPro legte Quartalsergebnis vor
GoPro lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoPro -0,300 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 99,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 26,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 134,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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