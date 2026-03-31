Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
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31.03.2026 07:15:13
Grab announces S$1.1 million driver support, S$0.40 fare surcharge
Passengers will see the fuel surcharge being adjusted from S$0.50 to S$0.90 per trip across all transport services on the Grab platform,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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