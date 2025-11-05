Grab präsentierte Quartalsergebnisse

Grab lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Grab ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Grab im vergangenen Quartal 873,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grab 716,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at