Grainger legte Quartalsergebnis vor

Grainger lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,71 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Grainger mit einem Umsatz von insgesamt 4,43 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,54 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 35,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 38,71 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Grainger 17,94 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

