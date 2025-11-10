Greenland Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Greenland Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at