AMD-Aktie zieht an: NVIDIA-Killer AMD erhöht Preise für KI-Chips - Cathie Wood baut Beteiligung aus

Bei AMD wird man anscheinend zuversichtlicher, mit KI-Platzhirsch NVIDIA konkurrieren zu können. Dies zeigt sich in einer Preiserhöhung des Techkonzerns für seine KI-Chips.

• AMD erhöht Preis für seinen High-End-KI-Chip• Zuversicht im Wettstreit mit NVIDIA• Cathie Woods ARK kauft AMD-Aktien

Einer der Hauptprofiteure des derzeitigen KI-Hypes ist NVIDIA, denn die ursprünglich für Grafikkarten entwickelten NVIDIA-Technologien bewähren sich auch in besonderem Maße für KI-Anwendungen. Die Chipsysteme des US-Konzerns spielen eine Schlüsselrolle vor allem beim Training von KI-Modellen sowie deren Betrieb. Dank seines technologischen Vorsprungs beherrscht der Chipdesigner rund 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Hochleistungsprozessoren und ist damit unangefochtener Marktführer.

AMD hebt Preise für KI-Chips an

Doch Konkurrent Advanced Micro Devices wird nun wohl zuversichtlicher, den Abstand zu NVIDIA verringern zu können. Denn wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Newsis am Montag berichtete, hat AMD den Preis seines KI-Beschleunigers Instinct MI350 deutlich von 15.000 auf 25.000 Dollar erhöht.

"AMDs MI350 kann nun mit NVIDIAs Blackwell B200 auf dem Markt konkurrieren", zitierte Newsis einen Analystenbericht der Investmentbank HSBC. Weiter hieß es darin: "AMDs KI-Chip-Umsatz wird im nächsten Jahr mit 15,1 Milliarden Dollar deutlich höher sein als die bisherige Schätzung von 9,6 Milliarden Dollar."

Cathie Wood greift bei AMD-Aktien zu

Zuversicht signalisierte auch Starinvestorin Cathie Wood. Wie "Investing.com" berichtet, hat sie am Montag es insgesamt 25.155 AMD-Aktien erworben, die sich auf die ETFs ARKQ und ARKX verteilten und einen Gesamtwert von 4.187.552 US-Dollar hatten. Bereits in der Vorwoche habe ARK AMD-Titel gekauft.

So reagiert die AMD-Aktie

Die an der NASDAQ gelistete AMD-Aktie hat am Montag um 4,32 Prozent auf 173,66 US-Dollar zugelegt. Im Handel am Dienstag geht es zeitweise um weitere 2,99 Prozent auf 178,87 US-Dollar aufwärts.



Redaktion finanzen.at