Greenpanel Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Greenpanel Industries hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 INR gegenüber -2,820 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3,50 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at