GREENS präsentierte Quartalsergebnisse

GREENS hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,23 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 12,36 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at