GreenTech Environmental A präsentierte Quartalsergebnisse

GreenTech Environmental A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 185,7 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 223,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,420 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,550 CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 580,25 Millionen CNY – eine Minderung um 5,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 613,89 Millionen CNY eingefahren.

