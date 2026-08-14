GRM Overseas: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GRM Overseas hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,51 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,27 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 30,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at