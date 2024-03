Grünes Licht: Bundeskartellamt genehmigt MorphoSys-Übernahme durch Novartis - Aktien uneins

Die Prüfung der Behörde konzentrierte sich auf den Bereich der Forschung und Entwicklung von Wirkstoffen gegen Myelofibrose, eine Form der Leukämie, die nur in wenigen Fällen durch eine Knochenmarktransplantation geheilt werden kann. Nach den Ermittlungen des Bundeskartellamtes befindet sich eine Vielzahl möglicher alternativer Wirkstoffe in der Entwicklung, für die zudem Wettbewerb durch Generika zu erwarten ist. Eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs sei daher nicht zu erwarten.

"Der Fall betrifft die Übernahme eines der größten deutschen Biotech -Unternehmen durch einen der größten Pharmakonzerne der Welt", sagte Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt laut der Mitteilung. "Wir haben sehr genau geprüft, dass hier der Wettbewerb um Forschung und Entwicklung von neuen Medikamenten gegen eine Form der Leukämie durch den Zusammenschluss nicht beeinträchtigt wird. Im Ergebnis haben wir keine durchgreifenden wettbewerblichen Bedenken."

MorphoSys entwickelt insbesondere Medikamente gegen Leukämie (Blutkrebs) und steht mit dem neuen Wirkstoff "Pelabresib" erstmals kurz vor der Zulassung und Markteinführung in Europa. "Pelabresib" soll künftig in Kombination mit dem bereits seit mehr als zehn Jahren verfügbaren Wirkstoff "Ruxolitinib" von Novartis bei der Behandlung von Myelofibrose zum Einsatz kommen.

Novartis hatte den Aktionären von MorphoSys Anfang Februar ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 68 Euro je Aktie in bar unterbreitet. Basierend auf der Anzahl der MorphoSys-Aktien von 37,655 Millionen bewertet das Angebot MorphoSys mit rund 2,56 Milliarden Euro. MorphoSys selbst sprach von einem Eigenkapitalwert der Transaktion von 2,7 Milliarden Euro. Die Mindestannahmequote legt bei 65 Prozent der MorphoSys-Aktien.

Während Novartis-Aktien an der SIX zeitweise 0,52 Prozent abgeben auf 88,34 Schweizer Franken, legen MorphoSys-Papiere via XETRA 0,37 Prozent zu auf 65,76 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)