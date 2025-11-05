GSI Group legte Quartalsergebnis vor

GSI Group gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GSI Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 247,8 Millionen USD im Vergleich zu 244,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

