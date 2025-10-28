GSK Aktie
WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044
|Atemwegserkrankungen
|
28.10.2025 11:45:41
GSK-Aktie etwas fester: Weltweites Lizenzabkommen für COPD-Mittel mit Empirico
GSK teilte mit, dass ihm die Vereinbarung die vollen weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für das Mittel einräume. Empirico - ein Biotechnologieunternehmen für die klinische Phase - werde bei der klinischen Entwicklung des Mittels weiter federführend sein. Dies beinhaltet den Abschluss der laufenden klinischen Phase-1-Studie. Anschließend werde GSK die Verantwortung für weltweite Entwicklung, Zulassungsanträge und Vermarktung übernehmen.
"Mit seinen erwarteten langanhaltenden Eigenschaften und seiner Fähigkeit, auf bestimmte Entzündungswege abzuzielen, ergänzt EMP-012 unsere Pipeline verschiedener Modalitäten bei COPD", teilte GSK mit.
In London zeigt sich die GSK-Aktie zeitweise 0,37 Prozent höher bei 16,46 Pfund.
Von Anthony O. Goriainoff
DOW JONES
