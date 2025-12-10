GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
|
10.12.2025 13:00:00
GSK’227, a B7-H3-targeted antibody-drug conjugate, granted Orphan Drug Designation in small-cell lung cancer by the US FDA
Designation supported by early clinical data showing durable responses in certain types of small-cell lung cancer (SCLC)Weiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
