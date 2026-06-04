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04.06.2026 06:31:29
GSX Techedu A legte Quartalsergebnis vor
GSX Techedu A lud am 02.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 205,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 244,0 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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