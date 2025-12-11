Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
11.12.2025 14:59:00
GT3-Line-ups 2026 für FIA WEC und IMSA-Serie: Neulinge, Rückkehrer und Heimspiele für drei US-Werksfahrer.
+++ Neues Fahrertrio in der LMGT3-Klasse der FIA WEC: Dan Harper tritt gemeinsam mit Parker Thompson und Anthony McIntosh an +++ WRT-Rückkehr: Darren Leung und Sean Gelael teilen sich wie schon 2024 den BMW M4 GT3 EVO mit Augusto Farfus +++ IMSA: Connor De Phillippi und Neil Verhagen starten für Paul Miller Racing, Robby Foley und Patrick Gallagher für Turner Motorsport +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
