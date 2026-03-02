02.03.2026 06:31:29

Guangdong Cellwise Microelectronics A legte Quartalsergebnis vor

Guangdong Cellwise Microelectronics A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,41 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangdong Cellwise Microelectronics A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 144,7 Millionen CNY – ein Plus von 29,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangdong Cellwise Microelectronics A 111,9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,15 CNY. Im Vorjahr waren 0,960 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 488,66 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 390,62 Millionen CNY im Vorjahr.

