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12.11.2026 17:02:00
Güterbeförderer einigen sich auf KV-Erhöhung um 3,3 Prozent
Es werden sowohl die KV-Löhne als auch Zulagen, Diäten und Lehrlingseinkommen entsprechend angepasst. "In schwierigen wirtschaftlichen Zeiten ist es uns gelungen, massive Verschlechterungen für die Beschäftigten abzuwehren", verbuchten Markus Petritsch, vida-KV-Teamleiter für die Güterbeförderung, und Anil Zümrüt, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Straße, das Verhandlungsergebnis als Erfolg.
Nach der ersten Verhandlungsrunde verwiesen die Arbeitgebervertreter der Wirtschaftskammer (WKÖ) auf "weitreichende und kostenintensive Forderungen im Rahmenrecht" seitens der Gewerkschafter. Diese hätten überschlagsmäßig Kostensteigerungen im deutlich zweistelligen Prozentbereich verursacht.
fel/cri
ISIN WEB http://www.vida.at https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe
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