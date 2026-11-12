Güterbeförderer einigen sich auf KV-Erhöhung um 3,3 Prozent

In der zweiten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für das Güterbeförderungsgewerbe ist es zu einer Einigung gekommen: Die Löhne für die rund 50.0000 Lkw-Lenkerinnen und Lkw-Lenker steigen zu Beginn des Jahres 2027 um 3,3 Prozent. Damit wird die rollierende Inflation abgegolten. Ursprünglich haben die Arbeitnehmervertreter ein Lohnplus über der Teuerung der vergangenen zwölf Monate gefordert.

Es werden sowohl die KV-Löhne als auch Zulagen, Diäten und Lehrlingseinkommen entsprechend angepasst. "In schwierigen wirtschaftlichen Zeiten ist es uns gelungen, massive Verschlechterungen für die Beschäftigten abzuwehren", verbuchten Markus Petritsch, vida-KV-Teamleiter für die Güterbeförderung, und Anil Zümrüt, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Straße, das Verhandlungsergebnis als Erfolg.

Nach der ersten Verhandlungsrunde verwiesen die Arbeitgebervertreter der Wirtschaftskammer (WKÖ) auf "weitreichende und kostenintensive Forderungen im Rahmenrecht" seitens der Gewerkschafter. Diese hätten überschlagsmäßig Kostensteigerungen im deutlich zweistelligen Prozentbereich verursacht.

fel/cri

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