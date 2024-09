Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags

Der Handel in Europa verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,12 Prozent stärker bei 4 964,14 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,221 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,043 Prozent auf 4 955,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 957,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 924,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 967,75 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.08.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 638,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, den Wert von 4 983,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 282,64 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 10,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1,98 Prozent auf 98,08 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,05 Prozent auf 39,61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,00 Prozent auf 494,20 EUR), UniCredit (+ 0,91 Prozent auf 37,73 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 25,89 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Airbus SE (ex EADS) (-1,35 Prozent auf 136,94 EUR), Eni (-1,29 Prozent auf 14,71 EUR), adidas (-1,03 Prozent auf 229,60 EUR), Infineon (-0,85 Prozent auf 32,72 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,72 Prozent auf 3,74 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 917 064 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 336,843 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,39 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at