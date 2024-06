Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag fester

Am Dienstag steht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,33 Prozent im Plus bei 4 500,15 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,212 Prozent stärker bei 4 494,98 Punkten, nach 4 485,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 487,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 511,37 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wies der STOXX 50 4 521,92 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 374,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, einen Wert von 4 033,40 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 9,97 Prozent nach oben. Bei 4 584,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 2,66 Prozent auf 34,06 EUR), National Grid (+ 1,39 Prozent auf 8,88 GBP), Schneider Electric (+ 1,34 Prozent auf 226,10 EUR), VINCI (+ 1,20 Prozent auf 99,68 EUR) und Air Liquide (+ 1,17 Prozent auf 161,74 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen LOréal (-0,73 Prozent auf 443,45 EUR), Rio Tinto (-0,65 Prozent auf 51,47 GBP), Nestlé (-0,63 Prozent auf 94,50 CHF), Richemont (-0,60 Prozent auf 141,25 CHF) und AstraZeneca (-0,42 Prozent auf 123,76 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der Santander-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 12 004 397 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 586,279 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

