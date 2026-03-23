Hannover Rück Aktie

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Kursentwicklung 23.03.2026 15:59:00

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX im Plus

Der DAX zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Am Montag gewinnt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 2,29 Prozent auf 22 892,53 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,912 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1,94 Prozent schwächer bei 21 946,95 Punkten, nach 22 380,19 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 23 178,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21 863,81 Punkten lag.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der DAX wurde vor einem Monat, am 23.02.2026, mit 24 991,97 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, notierte der DAX bei 24 340,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Stand von 22 891,68 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 6,71 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 6,68 Prozent auf 150,15 EUR), Brenntag SE (+ 6,02 Prozent auf 51,40 EUR), Commerzbank (+ 5,47 Prozent auf 31,99 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,67 Prozent auf 179,30 EUR) und Siemens (+ 4,59 Prozent auf 213,10 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen QIAGEN (-1,36 Prozent auf 34,33 EUR), Vonovia SE (-0,65 Prozent auf 21,30 EUR), Hannover Rück (-0,46 Prozent auf 258,80 EUR), RWE (-0,32 Prozent auf 56,00 EUR) und Merck (-0,29 Prozent auf 103,75 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 8 045 556 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 179,593 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 2,92 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

20.02.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
14.01.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
adidas 134,10 1,75% adidas
Brenntag SE 51,64 7,38% Brenntag SE
Commerzbank 31,78 5,41% Commerzbank
Hannover Rück 256,80 1,66% Hannover Rück
Heidelberg Materials 179,75 5,67% Heidelberg Materials
Merck KGaA 102,65 -0,63% Merck KGaA
Porsche Automobil Holding SE 31,97 2,40% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 34,09 -1,55% QIAGEN N.V.
RWE AG St. 55,28 1,13% RWE AG St.
SAP SE 153,64 0,56% SAP SE
Siemens AG 212,95 4,93% Siemens AG
Siemens Energy AG 149,00 6,81% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 86,82 2,00% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 21,21 -0,24% Vonovia SE

DAX 22 653,86 1,22%

