Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,64 Prozent stärker bei 19 602,50 Punkten.

Bei 19 439,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 19 678,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 17.09.2024, bei 18 694,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, stand der LUS-DAX bei 18 446,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 17.10.2023, einen Wert von 15 254,00 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 17,07 Prozent aufwärts. Bei 19 678,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 16,10 Prozent auf 265,40 EUR), Merck (+ 7,56 Prozent auf 165,85 EUR), Siemens Energy (+ 5,11 Prozent auf 36,80 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 4,46 Prozent auf 142,02 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,28 Prozent auf 98,66 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,58 Prozent auf 32,31 EUR), QIAGEN (-1,56 Prozent auf 39,40 EUR), Daimler Truck (-1,56 Prozent auf 35,35 EUR), Fresenius SE (-1,43 Prozent auf 33,19 EUR) und EON SE (-0,98 Prozent auf 13,15 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 3 115 154 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 244,732 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,69 erwartet. Mit 8,04 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at