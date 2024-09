Gute Stimmung in Frankfurt: nachmittags Gewinne im LUS-DAX

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 15:57 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,01 Prozent auf 18 425,50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 18 333,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 460,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 09.08.2024, den Wert von 17 753,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 539,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 15 735,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,04 Prozent. Bei 18 993,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 5,73 Prozent auf 251,10 EUR), Siemens Energy (+ 3,36 Prozent auf 24,64 EUR), Deutsche Bank (+ 2,44 Prozent auf 15,03 EUR), Commerzbank (+ 1,97 Prozent auf 12,96 EUR) und Brenntag SE (+ 1,46 Prozent auf 65,22 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil adidas (-3,62 Prozent auf 212,70 EUR), BMW (-1,33 Prozent auf 77,16 EUR), Bayer (-1,21 Prozent auf 28,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,02 Prozent auf 91,06 EUR) und Henkel vz (-0,96 Prozent auf 80,46 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 900 248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 222,475 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,24 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at