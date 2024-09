Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel in der Gewinnzone

Der SDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Am Montag bewegt sich der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,46 Prozent fester bei 13 401,75 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 96,238 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 372,98 Zählern und damit 0,239 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 341,04 Punkte).

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 13 372,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 404,85 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX wurde vor einem Monat, am 09.08.2024, mit 13 624,65 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, einen Wert von 15 038,61 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 13 080,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 3,03 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 3,17 Prozent auf 52,10 EUR), Nagarro SE (+ 2,40 Prozent auf 72,65 EUR), STRATEC SE (+ 2,38) Prozent auf 40,95 EUR), JOST Werke (+ 2,17 Prozent auf 42,40 EUR) und Mutares (+ 1,95 Prozent auf 28,80 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen PVA TePla (-1,86 Prozent auf 13,22 EUR), BayWa (-1,29 Prozent auf 10,74 EUR), Dermapharm (-1,08 Prozent auf 32,10 EUR), Medios (-1,00 Prozent auf 15,80 EUR) und Amadeus Fire (-0,76 Prozent auf 91,30 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 54 060 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9,229 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,87 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at