Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,70 Prozent fester bei 14 346,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 98,796 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,291 Prozent auf 14 288,54 Punkte an der Kurstafel, nach 14 247,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 392,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 288,54 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,16 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der SDAX auf 14 317,55 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 297,43 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 745,12 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,80 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 13 230,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 15,09 Prozent auf 7,86 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 4,54 Prozent auf 62,20 EUR), SMA Solar (+ 2,99 Prozent auf 25,52 EUR), ADTRAN (+ 2,85 Prozent auf 6,20 EUR) und Hypoport SE (+ 2,37 Prozent auf 276,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen STO SE (-1,74 Prozent auf 124,00 EUR), METRO (St) (-1,62 Prozent auf 4,25 EUR), Vossloh (-1,10 Prozent auf 49,45 EUR), SAF-HOLLAND SE (-0,95 Prozent auf 18,68 EUR) und CEWE Stiftung (-0,79 Prozent auf 100,40 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die AUTO1-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 388 672 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie hat im SDAX mit 7,232 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Im SDAX präsentiert die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at