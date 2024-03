NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Schienen- und Verkehrstechnikkonzerns auf 2024 deute auf eine verhaltenere Umsatzentwicklung, aber Ergebnisverbesserungen hin, schrieb Analyst Fabian Piasta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er begründete das neue Kursziel auch mit der weiteren Verschiebung des Bewertungszeitraums für die Aktie in die Zukunft. Solange sich die Vorhersagbarkeit der Gewinntrends nicht verbessere, bleibe er aber bei seiner Anlageempfehlung./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / 11:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.