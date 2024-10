Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX steigt zum Start

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montagmorgen.

Am Montag notiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,53 Prozent stärker bei 14 088,21 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 101,902 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,064 Prozent auf 14 004,41 Punkte an der Kurstafel, nach 14 013,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 088,21 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 004,41 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 671,02 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der SDAX mit 14 357,57 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, stand der SDAX bei 12 273,84 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 1,93 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell thyssenkrupp nucera (+ 2,55 Prozent auf 9,64 EUR), EVOTEC SE (+ 2,50 Prozent auf 5,95 EUR), RENK (+ 2,35 Prozent auf 19,24 EUR), Kontron (+ 2,00 Prozent auf 16,84 EUR) und Nagarro SE (+ 1,88 Prozent auf 94,80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil STRATEC SE (-1,33 Prozent auf 40,80 EUR), KWS SAAT SE (-1,09 Prozent auf 63,60 EUR), HAMBORNER REIT (-0,61 Prozent auf 6,53 EUR), Klöckner (-0,59 Prozent auf 5,08 EUR) und MLP SE (-0,49 Prozent auf 6,13 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 165 510 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 9,765 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,98 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at