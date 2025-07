HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evotec von 11,30 auf 9,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein gekapptes Umsatzziel des Wirkstoffforschers sei auf eine schwächere Nachfrage im Kerngeschäft zurückzuführen, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem verwies der Experte auf anhaltenden Finanzierungsdruck. Das Management habe jedoch sein Bekenntnis zur Profitabilität bekräftigt. Das volle Ausmaß der strategischen Neuausrichtung dürfte im Rahmen eines Kapitalmarkttages zur Schau gestellt werden, der später im Jahr stattfinden könnte./rob/tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.