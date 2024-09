Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent höher bei 14 141,20 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 96,931 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,112 Prozent stärker bei 14 074,07 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 058,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 14 141,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 071,48 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 3,29 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 27.08.2024, bei 13 916,64 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 27.06.2024, einen Wert von 14 351,42 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.09.2023, den Stand von 12 541,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2,32 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 5,00 Prozent auf 6,41 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 3,18 Prozent auf 14,26 EUR), SMA Solar (+ 2,26 Prozent auf 18,11 EUR), Dürr (+ 2,23 Prozent auf 21,98 EUR) und adesso SE (+ 2,21 Prozent auf 69,50 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil PNE (-1,70 Prozent auf 11,56 EUR), SFC Energy (-0,98 Prozent auf 20,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,62 Prozent auf 17,76 EUR), Ceconomy St (-0,43 Prozent auf 3,24 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (-0,41 Prozent auf 3,66 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 270 525 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie hat im SDAX mit 9,844 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie hat mit 3,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 9,96 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

