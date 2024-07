Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags

Der TecDAX gewinnt am vierten Tag der Woche an Wert.

Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,61 Prozent auf 3 353,91 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 521,151 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 3 333,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 333,58 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 333,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 355,76 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,818 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 04.06.2024, den Wert von 3 358,95 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 04.04.2024, einen Stand von 3 410,20 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.07.2023, lag der TecDAX noch bei 3 185,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,882 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 7,45 Prozent auf 63,50 EUR), Nordex (+ 5,10 Prozent auf 12,57 EUR), AIXTRON SE (+ 2,80 Prozent auf 19,12 EUR), Sartorius vz (+ 2,44 Prozent auf 226,30 EUR) und HENSOLDT (+ 2,33 Prozent auf 36,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nagarro SE (-3,55 Prozent auf 76,00 EUR), 1&1 (-0,75 Prozent auf 15,92 EUR), United Internet (-0,68 Prozent auf 20,58 EUR), Nemetschek SE (-0,59 Prozent auf 93,05 EUR) und JENOPTIK (-0,36 Prozent auf 27,44 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 571 979 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 216,170 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 9,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

