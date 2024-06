Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Montagshandels zu

Der TecDAX stieg am ersten Tag der Woche.

Schlussendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,94 Prozent fester bei 3 367,35 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 501,166 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,016 Prozent höher bei 3 336,68 Punkten in den Handel, nach 3 336,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 387,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 336,68 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 03.05.2024, bei 3 266,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 3 429,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 3 239,24 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 1,29 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell United Internet (+ 5,32 Prozent auf 22,98 EUR), Nemetschek SE (+ 4,79 Prozent auf 87,55 EUR), JENOPTIK (+ 2,56 Prozent auf 28,08 EUR), freenet (+ 2,17 Prozent auf 24,50 EUR) und Bechtle (+ 1,84 Prozent auf 45,46 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil SMA Solar (-1,20 Prozent auf 47,60 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,16 Prozent auf 27,38 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,10 Prozent auf 54,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,95 Prozent auf 83,85 EUR) und Sartorius vz (-0,91 Prozent auf 239,30 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 487 998 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 193,713 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at