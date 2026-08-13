Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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TecDAX-Performance im Blick 13.08.2026 15:58:51

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus

In Frankfurt ist am vierten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent stärker bei 4 073,12 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 568,937 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,527 Prozent stärker bei 4 089,06 Punkten, nach 4 067,62 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 093,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4 067,37 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,222 Prozent abwärts. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 13.07.2026, einen Stand von 3 870,03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, notierte der TecDAX bei 3 762,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 759,17 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 12,38 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 4,99 Prozent auf 87,35 EUR), CANCOM SE (+ 3,03 Prozent auf 22,10 EUR), TeamViewer (+ 2,53 Prozent auf 6,48 EUR), IONOS (+ 1,73 Prozent auf 32,98 EUR) und freenet (+ 1,53 Prozent auf 23,94 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen EVOTEC SE (-7,90 Prozent auf 3,55 EUR), AIXTRON SE (-3,41 Prozent auf 41,58 EUR), Nordex (-2,33 Prozent auf 39,38 EUR), Nemetschek SE (-1,55 Prozent auf 57,35 EUR) und ATOSS Software (-1,30 Prozent auf 91,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 272 555 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 208,564 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 6,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 42,23 1,15% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 93,90 1,73% ATOSS Software AG
CANCOM SE 22,50 4,41% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 28,54 0,46% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 3,48 -1,69% EVOTEC SE
freenet AG 23,84 -0,25% freenet AG
IONOS 34,12 2,59% IONOS
Nemetschek SE 62,20 6,87% Nemetschek SE
Nordex AG 39,46 0,97% Nordex AG
SAP SE 183,64 1,56% SAP SE
Siltronic AG 88,10 1,26% Siltronic AG
TeamViewer 6,85 4,42% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,68 2,27% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 143,54 1,98%

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