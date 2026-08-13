Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|TecDAX-Performance im Blick
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13.08.2026 15:58:51
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus
Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent stärker bei 4 073,12 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 568,937 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,527 Prozent stärker bei 4 089,06 Punkten, nach 4 067,62 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 093,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4 067,37 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,222 Prozent abwärts. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 13.07.2026, einen Stand von 3 870,03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, notierte der TecDAX bei 3 762,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 759,17 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 12,38 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 4,99 Prozent auf 87,35 EUR), CANCOM SE (+ 3,03 Prozent auf 22,10 EUR), TeamViewer (+ 2,53 Prozent auf 6,48 EUR), IONOS (+ 1,73 Prozent auf 32,98 EUR) und freenet (+ 1,53 Prozent auf 23,94 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen EVOTEC SE (-7,90 Prozent auf 3,55 EUR), AIXTRON SE (-3,41 Prozent auf 41,58 EUR), Nordex (-2,33 Prozent auf 39,38 EUR), Nemetschek SE (-1,55 Prozent auf 57,35 EUR) und ATOSS Software (-1,30 Prozent auf 91,00 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 272 555 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 208,564 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Die TeamViewer-Aktie hat mit 6,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|42,23
|1,15%
|ATOSS Software AG
|93,90
|1,73%
|CANCOM SE
|22,50
|4,41%
|Deutsche Telekom AG
|28,54
|0,46%
|EVOTEC SE
|3,48
|-1,69%
|freenet AG
|23,84
|-0,25%
|IONOS
|34,12
|2,59%
|Nemetschek SE
|62,20
|6,87%
|Nordex AG
|39,46
|0,97%
|SAP SE
|183,64
|1,56%
|Siltronic AG
|88,10
|1,26%
|TeamViewer
|6,85
|4,42%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,68
|2,27%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 143,54
|1,98%