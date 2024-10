Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

Mit dem TecDAX ging es am Donnerstagabend aufwärts.

Zum Handelsschluss bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent stärker bei 3 415,93 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 561,680 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,206 Prozent auf 3 413,57 Punkte an der Kurstafel, nach 3 406,56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 413,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 440,00 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,216 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 24.09.2024, mit 3 296,35 Punkten bewertet. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 24.07.2024, den Wert von 3 317,80 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 24.10.2023, einen Stand von 2 873,53 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 2,75 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3,28 Prozent auf 15,42 EUR), HENSOLDT (+ 3,16 Prozent auf 31,96 EUR), Siltronic (+ 1,96 Prozent auf 59,95 EUR), EVOTEC SE (+ 1,93 Prozent auf 6,60 EUR) und Nordex (+ 1,92 Prozent auf 13,80 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen ATOSS Software (-2,60 Prozent auf 127,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,08 Prozent auf 61,25 EUR), Nagarro SE (-2,00 Prozent auf 93,20 EUR), 1&1 (-1,90 Prozent auf 13,40 EUR) und Sartorius vz (-1,73 Prozent auf 249,60 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 494 041 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 247,492 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

2024 präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die CompuGroup Medical SE-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

