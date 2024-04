Gute Stimmung in London: FTSE 100 beendet den Freitagshandel im Plus

Am Freitag ging es im FTSE 100 via LSE schlussendlich um 0,75 Prozent auf 8 139,83 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,544 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 078,86 Punkten in den Handel, nach 8 078,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 8 078,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 146,79 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 3,09 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 26.03.2024, bei 7 930,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 635,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 852,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 5,42 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 146,79 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit NatWest Group (+ 6,07 Prozent auf 3,07 GBP), Ashtead (+ 5,97 Prozent auf 61,04 GBP), Rolls-Royce (+ 3,80 Prozent auf 4,21 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3,70 Prozent auf 20,48 GBP) und RS Group (+ 3,46 Prozent auf 7,33 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen ConvaTec (-6,46 Prozent auf 2,58 GBP), Beazley (-3,11 Prozent auf 6,38 GBP), Entain (-3,09 Prozent auf 7,84 GBP), Ocado Group (-2,54 Prozent auf 3,53 GBP) und Associated British Foods (-1,90 Prozent auf 26,35 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 143 287 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 217,401 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at