Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester

Am Mittwoch tendierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsende 1,02 Prozent höher bei 7 715,68 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,363 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 638,03 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 638,03 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 637,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 762,88 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,84 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.11.2023, bei 7 496,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.09.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 731,65 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, lag der FTSE 100 bei 7 370,62 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 2,14 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 206,82 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Intertek (+ 3,66 Prozent auf 42,49 GBP), Segro (+ 3,23 Prozent auf 9,08 GBP), IMI (+ 2,91 Prozent auf 17,00 GBP), Ocado Group (+ 2,90 Prozent auf 7,89 GBP) und Barclays (+ 2,70 Prozent auf 1,52 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Endeavour Mining (-1,04 Prozent auf 30,32 CAD), NatWest Group (-0,46 Prozent auf 2,18 GBP), Smurfit Kappa (-0,43 Prozent auf 36,54 EUR), Rightmove (-0,21 Prozent auf 5,64 GBP) und Dechra Pharmaceuticals (-0,10 Prozent auf 38,40 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 83 809 039 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit 190,820 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,07 zu Buche schlagen. Die Vodafone Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

