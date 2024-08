Gute Stimmung in London: FTSE 100 steigt zum Handelsstart

Am Freitag steigt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,26 Prozent auf 8 309,59 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,549 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 288,00 Punkten in den Handel, nach 8 288,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 316,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 288,00 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0,022 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 23.07.2024, bei 8 167,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.05.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 339,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, wies der FTSE 100 7 320,53 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,62 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Pershing Square (+ 2,10 Prozent auf 36,88 GBP), Fresnillo (+ 1,01 Prozent auf 5,50 GBP), Diageo (+ 0,96 Prozent auf 25,26 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 0,92 Prozent auf 20,38 GBP) und Barclays (+ 0,80 Prozent auf 2,27 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Melrose Industries (-4,66 Prozent auf 4,87 GBP), Admiral Group (-0,75 Prozent auf 29,29 GBP), Sage (-0,49 Prozent auf 10,12 GBP), 3i (-0,47 Prozent auf 31,82 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-0,46 Prozent auf 8,57 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 885 121 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 237,632 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

