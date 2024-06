Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Gewinne

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 15:41 Uhr 0,50 Prozent auf 8 272,50 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,537 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 231,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 231,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 8 289,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 231,05 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,542 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 144,13 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 630,02 Punkte taxiert. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, den Wert von 7 446,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7,14 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit National Grid (+ 4,82 Prozent auf 8,84 GBP), Centrica (+ 3,70 Prozent auf 1,44 GBP), Whitbread (+ 2,96) Prozent auf 29,95 GBP), Severn Trent (+ 2,01 Prozent auf 23,83 GBP) und SSE (+ 1,95 Prozent auf 17,50 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen JD Sports Fashion (-5,46 Prozent auf 1,27 GBP), Associated British Foods (-4,17 Prozent auf 25,49 GBP), Airtel Africa (-1,94 Prozent auf 1,21 GBP), Ocado Group (-1,72 Prozent auf 3,77 GBP) und StJamess Place (-1,62 Prozent auf 4,98 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 39 493 149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217,223 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,35 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

