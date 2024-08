Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht Gewinne

Um 15:43 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,17 Prozent auf 8 297,47 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,538 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 283,43 Punkten in den Handel, nach 8 283,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 318,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 280,39 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,168 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 198,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 370,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 270,76 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,46 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit JD Sports Fashion (+ 8,90 Prozent auf 1,40 GBP), Frasers Group (+ 2,73 Prozent auf 8,67 GBP), easyJet (+ 1,85 Prozent auf 4,47 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,61 Prozent auf 1,77 GBP) und Tesco (+ 1,61 Prozent auf 3,45 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Legal General (-2,42 Prozent auf 2,25 GBP), Glencore (-1,67 Prozent auf 4,06 GBP), Antofagasta (-1,24 Prozent auf 18,26 GBP), Anglo American (-1,19 Prozent auf 22,51 GBP) und The Berkeley Group (-1,15 Prozent auf 51,60 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 28 760 783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 238,513 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,24 erwartet. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

