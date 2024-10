Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Anleger in London schicken den FTSE 100 aktuell erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,19 Prozent stärker bei 8 374,40 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,594 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 358,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 358,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 377,52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 357,82 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, einen Wert von 8 229,99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, einen Stand von 8 155,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 7 402,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,46 Prozent. Bei 8 474,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 4,62 Prozent auf 7,35 GBP), Barratt Developments (+ 1,72 Prozent auf 4,97 GBP), Antofagasta (+ 1,65 Prozent auf 18,59 GBP), Glencore (+ 1,55 Prozent auf 4,15 GBP) und Ocado Group (+ 1,55 Prozent auf 3,72 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Intertek (-2,44 Prozent auf 49,90 GBP), Tesco (-0,55 Prozent auf 3,60 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-0,49 Prozent auf 8,53 GBP), F&C Investment Trust (-0,48 Prozent auf 10,63 GBP) und StJamess Place (-0,45 Prozent auf 8,72 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 649 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 222,327 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

