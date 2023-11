Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Der FTSE 100 befand sich am Donnerstagabend im Aufwärtstrend.

Letztendlich bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,73 Prozent stärker bei 7 455,67 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,375 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 401,72 Punkten, nach 7 401,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 465,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 367,21 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,511 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 09.10.2023, mit 7 492,21 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.08.2023, stand der FTSE 100 bei 7 587,30 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, bei 7 296,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 fiel der Index bereits um 1,30 Prozent zurück. Bei 8 047,06 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Auto Trader Group (+ 8,47 Prozent auf 6,89 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3,99 Prozent auf 87,60 GBP), Rightmove (+ 3,90 Prozent auf 4,88 GBP), Electrocomponents (+ 3,73 Prozent auf 7,18 GBP) und Kingfisher (+ 3,32 Prozent auf 2,27 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Flutter Entertainment (-10,22 Prozent auf 123,00 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-3,09 Prozent auf 5,21 GBP), Entain (-1,40 Prozent auf 9,45 GBP), 3i (-0,93 Prozent auf 20,22 GBP) und Anglo American (-0,93 Prozent auf 20,76 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 52 461 740 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 199,022 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,33 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

