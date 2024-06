Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 8 245,92 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,565 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 228,48 Punkte an der Kurstafel, nach 8 228,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 261,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 228,48 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 433,76 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 669,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 562,36 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 6,79 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Hikma Pharmaceuticals (+ 3,21 Prozent auf 19,92 GBP), ConvaTec (+ 2,20 Prozent auf 2,51 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,81 Prozent auf 22,87 GBP), Beazley (+ 1,70 Prozent auf 6,89 GBP) und Taylor Wimpey (+ 1,60 Prozent auf 1,52 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Rio Tinto (-2,19 Prozent auf 52,40 GBP), Anglo American (-1,56 Prozent auf 23,36 GBP), Fresnillo (-1,34 Prozent auf 5,53 GBP), Glencore (-1,23 Prozent auf 4,70 GBP) und Antofagasta (-1,07 Prozent auf 21,36 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 4 435 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229,921 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,26 zu Buche schlagen. Mit 11,13 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at