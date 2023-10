Gute Stimmung in London: So steht der FTSE 100 am Mittag

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,45 Prozent höher bei 7 485,32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,410 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 451,54 Punkte an der Kurstafel, nach 7 451,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 485,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 451,54 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,61 Prozent. Vor einem Monat, am 06.09.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 426,14 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2023, einen Stand von 7 280,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, wies der FTSE 100 einen Wert von 6 997,27 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 büßte der Index bereits um 0,910 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Aviva (+ 9,40 Prozent auf 4,25 GBP), Legal General (+ 4,66 Prozent auf 2,20 GBP), Prudential (+ 3,06 Prozent auf 8,81 GBP), Beazley (+ 2,81 Prozent auf 5,48 GBP) und Melrose Industries (+ 2,55 Prozent auf 4,59 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Coca-Cola HBC (-2,61 Prozent auf 21,26 GBP), Rentokil Initial (-2,45 Prozent auf 5,88 GBP), Unilever (-1,82 Prozent auf 39,57 GBP), Reckitt Benckiser (-1,44 Prozent auf 57,36 GBP) und Compass Group (-1,17 Prozent auf 20,19 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Haleon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 781 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 195,005 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Glencore-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

