Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Grün

Am Montag notiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,40 Prozent stärker bei 40 162,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,266 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,544 Prozent auf 39 783,28 Punkte an der Kurstafel, nach 40 000,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 40 136,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 40 285,62 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 589,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 37 735,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 34 509,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,49 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 40 285,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 1,93 Prozent auf 521,38 USD), Apple (+ 1,72 Prozent auf 234,50 USD), Caterpillar (+ 1,62 Prozent auf 341,03 USD), Goldman Sachs (+ 1,56 Prozent auf 487,35 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,51 Prozent auf 208,03 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Nike (-1,16 Prozent auf 72,57 USD), Cisco (-1,08 Prozent auf 46,87 USD), Home Depot (-0,85 Prozent auf 356,72 USD), Verizon (-0,72 Prozent auf 41,13 USD) und Amgen (-0,68 Prozent auf 328,57 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 775 546 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,246 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,04 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at