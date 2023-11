Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0,71 Prozent auf 16 046,41 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,578 Prozent stärker bei 16 025,74 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 933,62 Punkten am Vortag.

Bei 15 964,04 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 16 119,31 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,27 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der NASDAQ 100 bei 14 560,88 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 22.08.2023, einen Wert von 14 908,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.11.2022, wies der NASDAQ 100 11 724,84 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 47,72 Prozent zu Buche. Bei 16 119,31 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 10 696,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,48 Prozent auf 123,31 USD), eBay (+ 3,47 Prozent auf 41,79 USD), Enphase Energy (+ 3,42 Prozent auf 101,68 USD), DexCom (+ 2,47 Prozent auf 111,65 USD) und MercadoLibre (+ 2,41 Prozent auf 1 531,55 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Autodesk (-5,64 Prozent auf 205,40 USD), Tesla (-2,83 Prozent auf 234,37 USD), Zoom Video Communications (-2,21 Prozent auf 64,48 USD), NVIDIA (-1,64 Prozent auf 491,25 USD) und Walgreens Boots Alliance (-1,55 Prozent auf 20,66 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 10 561 763 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,727 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at