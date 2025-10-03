Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Freitag gab der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0,43 Prozent auf 24 785,52 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,155 Prozent höher bei 24 931,42 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 892,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 24 958,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 713,58 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,635 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 03.09.2025, einen Stand von 23 414,84 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 03.07.2025, bei 22 866,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19 793,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 18,16 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 24 958,26 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit eBay (+ 4,26 Prozent auf 92,17 USD), Charter A (+ 3,86 Prozent auf 280,01 USD), Diamondback Energy (+ 2,99 Prozent auf 147,47 USD), Biogen (+ 2,98 Prozent auf 159,88 USD) und Align Technology (+ 2,70 Prozent auf 132,17 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Palantir (-7,47 Prozent auf 173,07 USD), KLA-Tencor (-3,31 Prozent auf 1 101,55 USD), MercadoLibre (-3,29 Prozent auf 2 172,75 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,98 Prozent auf 164,67 USD) und Applied Materials (-2,71 Prozent auf 217,53 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 36 069 694 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,882 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,10 erwartet. Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,14 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

