Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich fester

Für den NASDAQ 100 ging es am Abend aufwärts.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,49 Prozent stärker bei 24 800,86 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,570 Prozent tiefer bei 24 539,25 Punkten, nach 24 679,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 816,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24 517,76 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,698 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 415,42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.07.2025, wies der NASDAQ 100 22 478,14 Punkte auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 01.10.2024, einen Stand von 19 773,30 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 18,24 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 816,67 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Biogen (+ 10,09 Prozent auf 154,22 USD), AstraZeneca (+ 9,96 Prozent auf 84,36 USD), Micron Technology (+ 8,86 Prozent auf 182,15 USD), Datadog A (+ 7,23 Prozent auf 152,70 USD) und Intel (+ 7,12 Prozent auf 35,94 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen MercadoLibre (-6,85 Prozent auf 2 176,91 USD), Atlassian (-6,34 Prozent auf 149,57 USD), Dollar Tree (-4,29 Prozent auf 90,32 USD), eBay (-3,71 Prozent auf 87,58 USD) und Workday (-3,54 Prozent auf 232,21 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 47 232 279 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,755 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at