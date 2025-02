Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Um 18:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,99 Prozent höher bei 21 295,00 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,395 Prozent auf 21 170,51 Punkte an der Kurstafel, nach 21 087,25 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 21 350,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 21 140,55 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 1,73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 774,01 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20 922,90 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.02.2024, bei 17 933,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 538,33 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Axon Enterprise (+ 17,16 Prozent auf 581,88 USD), Intuit (+ 12,67 Prozent auf 626,01 USD), JDcom (+ 7,49 Prozent auf 43,07 USD), Workday A (+ 6,81 Prozent auf 272,60 USD) und Micron Technology (+ 5,87 Prozent auf 98,69 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Lucid (-10,92 Prozent auf 2,33 USD), Verisk Analytics A (-3,86 Prozent auf 288,14 USD), The Kraft Heinz Company (-3,40 Prozent auf 30,65 USD), Mondelez (-3,26 Prozent auf 63,73 USD) und PepsiCo (-3,04 Prozent auf 151,66 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 688 210 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,531 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

2025 hat die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 5,05 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

